Operazione conclusa: la cessione adesso è UFFICIALE

E’ tutto fatto. L’operazione è ormai conclusa ed il giocatore è ufficialmente pronto a salutare l’Inter

Con l’imminente apertura della prossima finestra di calciomercato estiva che è ormai alle porte, l’Inter ha l’obbligo di dover capire quali sono i punti che necessitano di essere affrontati per primi e tra questi ci sarebbero anche i temi riguardanti sia le operazioni in chiave entrata che in uscita. Proprio a proposito di ciò, i nerazzurri possono permettersi di esternare fuori un mezzo sorriso.

Preso atto del recentissimo passaggio del Monza in Serie A – avvenuto proprio ieri sera nell’ultimo doppio confronto contro il Pisa – anche l’Inter può concedersi un mezzo sorrisino in vista della prossima stagione, in quanto, a figurare nell’undici titolare dei brianzoli ci sono anche due giovanissimi calciatori di proprietà nerazzurra. Parliamo senz’alcun dubbio di Michele Di Gregorio e di Lorenzo Pirola. Per quanto riguarda il primo infatti, i nerazzurri – preso atto della promozione dei biancorossi – sono ormai certi di dover incassare ben 4 milioni di euro – per via dell’obbligo di riscatto andato in vigore con questo successo – dal club presieduto da Berlusconi. Il portiere – seppur legato da questa clausola – non era il solo ad essere stato ceduto in prestito al Monza, in quanto vi è anche il suo compagno di squadra Lorenzo Pirola. Nel caso in cui i brianzoli dovessero quindi decidere di attuare il riscatto del giovane classe ’02, la ‘Beneamata’ arriverebbe ad incassare altri 7 milioni di euro.