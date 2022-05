Marotta allo scoperto su Dybala: “La speranza è che possa giocare con noi”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, muove una fondamentale rivelazione da leggere dietro le righe sul destino di Dybala

Sempre nel corso dell’incontro a scopo benefico “L’Amico Atletico” organizzato dalla Fondazione Cardinaletti di Milano, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha lanciato una freccia incredibilmente veloce e pungente, una rivelazione da leggere dietro le righe, sul futuro di Dybala.

“Nello sport devono essere accettate quelle che io definisco bugie bianche, per cui in questo momento non lo so. È chiaro che la speranza è che possa giocare con noi“, dice Marotta con un velo di mistero ma un grande sorriso stampato sul vito. Come anticipatovi da Interlive.it lo scorso 5 aprile, Dybala ha scelto l’Inter come sua prossima destinazione.

Potrebbe dunque essere questa una delle chiavi di volta che andranno a definire il nuovo rapporto d’amore tra l’Inter ed il gioiellino argentino. Il suo desiderio, infatti, è sempre stato quello di restare in Italia e quale luogo migliore se non la Milano dove risiede l’amico di vecchia data Marotta. Prima, però, il club nerazzurro dovrà definire le posizioni in uscita di Vidal ma soprattutto Sanchez.