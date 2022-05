Perisic a tu per tu: “La Premier un sogno. Altrettanto bello ritrovare Conte”

Le prime parole di Perisic con indosso la maglia del Tottenham. Ecco tutti gli aneddoti svelati dal croato dopo essere approdato a Londra

Intervenuto nel corso della propria conferenza stampa, Ivan Perisic ha potuto esprimersi in merito a quella che si appresta ad essere la sua prima esperienza in Premier League e non solo. Il croato ha poi quindi parlato del proprio rapporto con il tecnico Antonio Conte, ma anche di molto altro.

Tanti i punti sul quale il classe ’89 ha potuto soffermarsi e senza fare alcun mistero, Ivan Perisic ha da lì così esordito: “Sono davvero entusiasta di poter entrare a far parte appieno del progetto del Tottenham. Tempo fa ho parlato sia con Conte che con Paratici e ho detto loro che desideravo da molti anni a questa parte di venire a giocare qui in Premier League. Apprezzo moltissimo il carattere del mister e sono davvero contento di essere tornato a lavorare nuovamente con lui”. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dal croato, ma una volta fatte tutte queste premesse, l’ex Bayern Monaco ha poi così concluso: “Credo che l’unico modo per poter far sì che accada qualcosa di importante nel mondo del calcio sia soltanto il duro lavoro. Sono uno a cui piace dare tutto per la squadra e non vedo l’ora che abbia inizio la nuova edizione della Champions League“.