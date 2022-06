Addio all’Inter: annuncio ufficiale di Lautaro

Lautaro Martinez e quel messaggio indirizzato all’Inter. L’argentino non ci sta e dice apertamente la sua

Intervenuto al termine della Finalissima disputatasi proprio ieri sera tra Italia e Argentina, Lautaro Martinez è intervenuto proprio per poter fare chiarezza in merito al proprio futuro e senza fare troppi giri di parole, il ‘Toro’ ha apertamente detto la sua.

Intercettato al termine del match di ieri sera in quel di Londra, Lautaro Martinez è subito intervenuto difronte ad alcune tv per poter dire la sua, in merito non soltanto a quello che è il suo presente ma anche il suo futuro: “Mi piacerebbe moltissimo restare a Milano, anche se per ora non mi è stato detto nulla. Vorrei rimanere all’Inter“. Chiaro il messaggio lanciato dal ‘Toro’ argentino, il quale – dopo il gesto delle lacrime versate al termine della sfida di campionato contro la Sampdoria per via del mancato scudetto – ha ribadito appieno un’altra volta tutto quello che è il suo volere.