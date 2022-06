In ritiro con Inzaghi: ma l’Inter cerca acquirenti

Il tecnico nerazzurro lo ha chiamato in ritiro, intanto la dirigenza è a caccia della destinazione migliore

Nel corso della giornata di ieri la dirigenza dell’Inter ha incontrato Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, per discutere dei piani futuri del calciatore. Al vaglio ci sono infatti diverse ipotesi, la maggior parte delle quali convergono verso la cessione a titolo definitivo perché non più facente parte del progetto nerazzurro.

Costringerlo ancora al prestito come accaduto in questa stagione al Benfica potrebbe essere controproducente e poco funzionale alla sua crescita professionale. Secondo ‘Tuttosport’, Lazaro potrebbe essere chiamato da Inzaghi in ritiro almeno per le prime settimane. Quantomeno finché la dirigenza e la sua entourage non avranno trovato un accordo sul trasferimento, dietro adeguato compenso da almeno 8 milioni di euro.