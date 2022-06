Zanetti lo accoglie: “Deve giocare in un grande club per ritrovare continuità”

Il vice presidente dell’Inter non si è trattenuto dal fare il suo invito al fantasista connazionale, fresco vincitore della Finalissima contro l’Italia

Poco prima dell’inizio della Finalissima 2022 di Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA tra Argentina e Italia, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti si è lasciato andare sulla probabile coppa d’attacco del futuro del club nerazzurro a partire dalla prossima stagione.

“Lautaro e Dybala insieme? Perché no. Paulo ha bisogno di ritrovare la continuità che ha perso negli ultimi anni per via di infortuni ed altri intoppi. È un calciatore che può offrire molto, che può essere decisivo in qualsiasi momento. Andare a giocare in un grande club lo aiuterebbe. Può spaziare in tutti i ruoli d’attacco, per la qualità che ha non ha problemi di alcun genere”, rivela Zanetti.

Come noto, il fantasista argentino in uscita dalla Juventus è fortemente corteggiato dall’Inter che ormai lo ha quasi in pugno. Si attende soltanto la rescissione di Alexis Sanchez, per poter liberare spazio salariale extra. A questo, si aggiunge la rete del 0-3 siglata da Dybala contro l’Italia proprio nei minuti finali della Finalissima 2022, quasi a voler dire “Mi avete visto, sono qui. Ora venitemi a prendere”.