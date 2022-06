Zambrotta: “L’Inter deve puntare su giocatori con esperienza e mentalità vincente”

Inter, l’ex terzino Gianluca Zambrotta ha dato il suo parere sul mercato della squadra nerazzurra partendo da Lukaku

L’ex terzino e Campione del Mondo con la Nazionale italiana di Marcello Lippi nel 2006 Gianluca Zambrotta, ha voluto dare la sua opinione sulle mosse di mercato dell‘Inter.

Il suo primo commento, in collegamento con Sky Sport, ha riguardato il possibile ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro e ha spiegato: “E’ andato perché voleva giocare in Premier, è da valutare. Resta un giocatore importante, ma l‘Inter prima deve far uscire Sanchez, per esempio, visto che arriverà Dybala“.

L’ex calciatore, ha poi valutato le ipotesi che stanno uscendo adesso riguardo i due possibili rinforzi sulle fasce: Udogie dell’Udinese e Bellanova del Cagliari.

Queste le sue dichiarazioni: “L’Inter deve puntare su giocatori con esperienza e mentalità vincente, se vuole competere al top in ogni competizione“.

In ogni caso i due calciatori sarebbero delle possibili alternative ai titolari Gosens e Dumfries, senza dimenticare che per le fasce ci sono sempre i tuttofare Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian.