‘Allarme’ Lukaku: “Risonanza magnetica”

Le parole di Martinez in merito a quelle che sono le condizioni di Lukaku. Il Ct del Belgio si è espresso al termine della sfida contro l’Olanda

Una volta intercettato dai microfoni di ‘RTL’, l’attuale tecnico della nazionale belga Roberto Martinez, ha potuto esprimersi non soltanto in merito a quella che è stata la prestazione offerta dai suoi contro l’Olanda, ma anche a proposito delle condizioni di Romelu Lukaku, il quale è stato costretto ad uscire al minuto 27 per via di un infortunio che necessita ancora di ulteriore chiarezza.

Queste le parole del Ct del Belgio al termine della pesante sconfitta di Nations League maturata (e poi terminata per 1-4) contro gli ‘Orange’: “Lukaku? Non stava bene. Vi assicuro che non è stata un’uscita precauzionale la sua. Era più che necessaria in quel momento. A breve farà una risonanza magnetica. Dobbiamo aspettare altre 48 ore per saperne di più ma al momento non si sente bene”. Parole che mettono in apprensione quindi non soltanto tutti i tifosi della nazionale belga ma anche tutti gli addetti ai lavori del Chelsea (fino ad arrivare chiaramente a tutti coloro che sperano in un ritorno all’Inter da parte del classe ’93). Ciò che è certo però, è il fatto che l’ex Manchester United – ora come ora – non stia affatto bene e ora resta da capire quelli che possono essere i possibili scenari anche in ottica mercato.