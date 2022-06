Inter, l’attaccante Edin Dzeko a caccia di un nuovo record con la sua Nazionale

Inter, l’attaccante Edin Dzeko potrebbe aggiungere un altro record a quelli che già detiene con la sua Nazionale

Oggi alle ore 18 si disputerà la sfida valida per la Uefa Nations League tra la Finlandia e la Bosnia, inserite nella League B gruppo B della competizione europea, allo stadio Olimpico di Helsinki. Questa partita potrebbe essere molto importante per l’attaccante dell‘Inter Edin Dzeko, che vanta già i record sia di presenze , ben 120 che di gol 61 con la sua Nazionale, ma potrebbe aggiungerne anche un altro. Nella gara odierna, qualora dovesse andare in gol, diventerebbe il calciatore più anziano ad avere segnato una rete con la Bosnia-Erzegovina. Per il momento questo record è detenuto da Emir Spahić, autore di una doppietta all’Estonia nelle qualificazioni ai Mondiali 2018 all’età di 36 e 19 giorni. Come hanno spiegato su Sportsport.ba, il calciatore nerazzurro ha già 36 anni e 79 giorni e, visto che probabilmente non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo, è molto probabile che durante questa manifestazione riuscirà tranquillamente a raggiungere anche questo traguardo. In ogni caso oggi avrà la sua prima occasione per riuscirci.