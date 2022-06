Mourinho: “Sono diventato una persona che vive molto più per gli altri che per me stesso”

Ha fatto vincere alle squadre italiane le due uniche coppe europee negli ultimi 12 anni, prima con la conquista della Champions e del ‘Triplete‘ con l‘Inter nella stagione 2009/10 e poi la Conference League con la Roma solo pochi giorni fa. Inoltre per i giallorossi questa vittoria arriva 14 anni dopo la Coppa Italia vinta nella stagione 2007/08. Il tecnico José Mourinho, coordinatore del corso ‘High Performance Football Coaching’ all’Università di Lisbona, ha voluto spiegare come ha fatto a tenere sotto controllo il suo ego, permettendogli così di fare un’ottima stagione alla Roma vincendo la Conference League, che magari, per un allenatore come lui, anni fa poteva essere un contentino. Queste le sue parole riprese dal Daily Mail: “Sono diventato molto meno egocentrico, una persona che vive molto più per gli altri che per me stesso. La Conference League mi ha fatto sentire probabilmente come non mi ero mai sentito prima, è stata la nostra Champions League“.