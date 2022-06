Lo scambio che mette d’accordo tutti: nuovo affare con Galliani

By

Il Monza ha strappato il pass per il prossimo campionato di Serie A. Caccia ai rinforzi ed occhio ad un eventuale scambio anche con l’Inter

Impresa titanica quella centrata dal Monza con la promozione storica in Serie A dopo la doppia sfida in finale playoff contro un combattivo Pisa. La truppa di Giovanni Stroppa ha riscritto la storia del piccolo club brianzolo, capace di coronare il primo step del progetto del duo Galliani-Berlusconi, che sognando la Champions già pensa ad un prossimo futuro. Prima però bisognerà fare i conti con la realtà di un campionato di Serie A durissimo e mai affrontato, e per il quale bisognerà anche intervenire sul mercato col chiaro scopo di potenziare la rosa e mantenere la categoria.

Il Monza è però molto ambizioso ed ha in rosa anche alcuni calciatori che si sono ben messi in mostra quest’anno. Uno di questi è Carlos Augusto terzino sinistro brasiliano classe 1999 che ha fatto benissimo e ha ancora margini di miglioramento. Proprio il mancino verdeoro potrebbe tornare utile anche in ottica mercato Inter.

Calciomercato Inter, occhi sul Monza neopromosso: scambio con Sensi

Secondo quanto sottolineato da ‘Seriebnews.com’ Augusto potrebbe anche finire nelle mire dell’Inter che perde Perisic a costo zero e ha quindi bisogno di un’alternativa a parte Gosens. La soluzione per provare a trovare la quadra potrebbe arrivare tramite uno scambio con un calciatore non più al centro del progetto interista da tempo.

Si tratta di Stefano Sensi, centrocampista in prestito alla Sampdoria, che non ha vissuto annate semplici. I rispettivi agenti potrebbero infatti stuzzicare in merito ad uno scambio tra l’ex Sassuolo e Augusto, fermo restando che andranno accontentati tutti.