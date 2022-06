Asse Inter-Chelsea, slancio da 20 milioni sulla mediana

Si protraggono i contatti tra Inter e Chelsea, ora spunta l’alternativa per il centrocampo da 20 milioni

Inter e Chelsea sembrano non avere tregua. È un continuo dare o avere vicendevole, uno scambio simbiotico di informazioni e contatti quasi come fossero due realtà affiliate ad un unico grande progetto.

La realtà è che ciascuna vuol tirare acqua al proprio mulino, ed è il club inglese quello maggiormente intenzionato a liberarsi di qualche elemento in più per poter ripartire dalle fondamenta gettate dalla nuova proprietà. Così l’Inter non disdegna ciò che hanno da offrire, a partire da Lukaku sul quale si è costruita una sorta di telenovela fino ad arrivare al nuovo scottante nome di Ruben Loftus-Cheek. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, raggiungere l’imponente ventiseienne di 191cm sarebbe decisamente più semplice del gigante belga per una serie di ragioni.

La prima riguarda il tipo di investimento: il Chelsea non ha di che rimuginare su una eventuale perdita di capitale come accadrebbe per Lukaku, perché il mediano è nato e cresciuto nel vivaio dei ‘Blues’. La seconda, una mera conseguenza, è il fatto che costi decisamente meno e quindi l’Inter potrebbe farci un pensierino. 20 milioni di valutazione però sono comunque troppi e l’unica strada percorribile sarebbe quella del prestito sulla base di un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Inter, Loftus-Cheek jolly di reparto

Negli schemi di Inzaghi, Loftus-Cheek non potrebbe soltanto fare il vice Brozovic – sebbene Asllani sia più indicato – ma soprattutto andare a colmare il vuoto lasciato da Vecino e Gagliardini in caso di duplice partenza. Le sue ambizioni andrebbero però a urtare contro quelli che sarebbero i difficilissimi assetti di cui lo stesso tecnico piacentino è portavoce: accontentarsi di fare turnover potrebbe non essere a lui congeniale. Da valutare dunque in che misura il suo apporto andrebbe ad impattare sulle prestazioni della squadra nell’arco di una stagione intera.