Addio Inter, fissato l’incontro: ed ora la pista Dybala s’infiamma sempre di più

Settimana decisiva quella che attende i nerazzurri. Dybala attende e non vede nient’altro che non sia l’Inter nella sua testa

Dopo aver messo ormai alle spalle questa stagione, l’Inter si guarda attorno e incomincia a progettare il proprio futuro. Restano tanti infatti i punti che necessitano ancora di essere delineati del tutto dai nerazzurri, ma, ora come ora, c’è un’idea che continua a concretizzarsi sempre più.

Dopo le uscite di Matìas Vecino e Felipe Caicedo (le quali restano ormai cosa fatta) l’Inter lavora costantemente – e di giorno in giorno – alla situazione che riguarda Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Quest’ultimo infatti, dovrebbe essere il più celere a dover lasciare anzitempo Appiano Gentile. Così facendo infatti, i nerazzurri avrebbero a tutti gli effetti la certezza del definitivo approdo di Paulo Dybala in nerazzurro (a tal punto che Marotta e soci attendono ormai soltanto l’uscita del cileno). Non a caso infatti, questa dovrebbe essere la settimana decisiva, in quanto è già previsto l’incontro tra entrambe le parti.

Calciomercato Inter, atteso in settimana l’incontro tra l’agente di Sanchez e i nerazzurri

Stando infatti a quanto riportato da ‘Al Aire Libre’, nei giorni a venire, l’agente del calciatore Fernando Felicevich (nonchè lo stesso del suo connazionale e attuale compagno di squadra Vidal) incontrerà i rappresentati del club nerazzurro per poter definire del tutto la sua cessione. L’intenzione di Marotta e soci resta chiaramente quella di mettersi il tutto alle spalle tramite una buonuscita anche se, al momento, sia Galatasaray che Siviglia hanno manifestato un minimo di interesse verso il cileno. Non appena tutta questa situazione sarà stata definita del tutto, Paulo Dybala potrà finalmente vestire nerazzurro.