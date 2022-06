Interlive | Vice Brozovic: nessun passo concreto per Schouten, la priorità resta Asllani

Marotta e Ausilio vogliono regalare a Inzaghi una valida alternativa a Marcelo Brozovic

Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rilanciato la notizia dell’interesse dell’Inter per Jerdy Schouten. Del gradimento per l’olandese ne abbiamo già parlato qui su Interlive.it lo scorso 3 maggio, ma come raccolto in queste ore i nerazzurri non hanno mosso alcun passo concreto.

Marotta e Ausilio vogliono regalare a Inzaghi un’alternativa valida a Marcelo Brozovic, tuttavia il nome in pole resta sempre quello di Asllani dell’Empoli. Sappiamo che la dirigenza di viale della Liberazione è intenzionata a provarci sul serio, inserendo una se non due contropartite. A tal proposito rimane forte la candidatura di Sebastiano Esposito, che il Basilea non riscatterà. Per il classe 2002 va battuta la concorrenza inglese, quella forse più temibile, e del Milan nonché convinto il presidente Corsi a privarsene subito senza aspettare giugno 2023.

Tornando a Schouten può rappresentare una alternativa, anche se costa 12-15 milioni (non poco visto il budget ridotto) e difficilmente il Bologna, dove si è appena insediato Sartori suo grande estimatore (lo voleva all’Atalanta) accetterebbe contropartite. Pure per il ragazzo scuola Excelsior c’è il ‘pericolo’ Premier – occhio al West Ham – oltre che il gradimento della Roma di Mourinho e di altri club di Serie A.