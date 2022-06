Skriniar ko e scatta l’allarme: cosa filtra dall’Inter

Skriniar va ko in nazionale e mette in apprensione tutta l’Inter. Le sue condizioni nel bel mezzo di Slovacchia-Kazakistan

Infortunatosi durante la seconda gara di Nations League disputata dalla propria nazionale, Milan Skriniar è stato costretto a dover lasciare anzitempo il campo per via di un serio infortunio che ha da lì subito fatto scattare l’allarme in casa nerazzurra e non solo. Ecco cosa filtra ora dalla Pinetina.

Era difatti il minuto 43 quando il muro slovacco ha dovuto dare forfait per via di un problema accusato al flessore. Al momento sono escluse lesioni al ginocchio, ma, ciò che è certo però, è il fatto che il classe ’95, nel tentativo di compiere una scivolata abbia avvertito questo dolore, facendo quindi un movimento del tutto innaturale. Resta da dire anche che, rispetto all’allarme iniziale – scattato ieri in tarda serata ad Appiano – sono arrivate nuove rassicurazioni. Si attendono ancora ulteriori accertamenti, ma tutto questo, non dovrebbe comunque mettere a rischio la nuova stagione di Milan Skriniar, il quale – dopo aver provato a restare in campo per un’altra manciata di minuti – è comunque riuscito ad abbandonare il terreno di gioco sulle proprie gambe.