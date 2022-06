L’Inter vuole chiudere l’affare Dybala: agente in sede

Inter, l’agente di Paulo Dybala nella sede del club nerazzurro per parlare del suo assistito resta sul vago

Il club nerazzurro non pensa solo a difendere i suoi talenti dagli assalti delle big europee, ma prova anche a regalare dei rinforzi a Simone Inzaghi per migliorare ulteriormente la squadra. Uno dei giocatori che sta cercando in tutti i modi di offrire al suo allenatore, è Paulo Dybala. Nel pomeriggio odierno, come ha informato Sky Sport, l’agente del calciatore Jorge Antun è stato nella sede nerazzurra, insieme a due accompagnatori e agli intermediari De Vecchi e Petralito. All’uscita dalla sede del club meneghino, non ha dato alcuna risposta ai numerosi giornalisti che lo attendevano, ma sorridendo si è detto ben felice del suo vivere quotidiano.

Viceversa il direttore sportivo dell’Inter Beppe Marotta, si è sbilanciato ancora di più sulla possibilità che il giocatore possa vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Nella giornata di ieri, uscendo dopo l’Assemblea di Lega, era stato molto più vago e aveva dichiarato ai giornalisti: “Dybala all’Inter? Vediamo…”.