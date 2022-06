Patto club-giocatore, via libera per 40 milioni: minaccia PSG

L’Inter ha garantito al proprio difensore centrale di tenerlo stretto a patto di una cospicua offerta, in Francia è già uno degli obiettivi principali di mercato

Le prestazioni di Milan Skriniar tra le fila dell’Inter sono valse tanti riconoscimenti, sia formali che verbali, a dimostrazione di quanto sia essenziale non soltanto per il club nerazzurro che ne detiene il cartellino ma potenzialmente fondamentale per qualsiasi altro.

Marotta ed Ausilio conoscono bene il valore del calciatore, motivo per cui non sarebbero disposti ad accettare di lasciarlo andar via a patto di ricevere cospicue offerte da almeno 40 milioni di euro. Apparentemente questa soglia risulta persino bassa, per cui non si esclude che possa essere innalzata ancora. In caso contrario, il calciatore non lascerebbe Milano ed il prolungamento di contratto che al momento lo lega fino al 2023 avrebbe effetto immediato.

Calciomercato, PSG su Skriniar è minaccia concreta

Questa strategia o patto se tale lo si vuol considerare, come noto, stuzzica ugualmente l’appetito del PSG. Il nuovo responsabile degli affari di mercato Luis Campos, sostituto dell’ex Leonardo, avrebbe inserito Skriniar in cima alla lista degli obiettivi per questa estate. Il club parigino in mano Al-Khelaifi, qualora stringesse ancor di più la morsa, potrebbe avere serie possibilità di portarsi a casa uno dei difensori centrali migliori degli ultimi anni.