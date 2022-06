Tutto secondo i piani, Ausilio in missione a Londra

Ausilio nella capitale inglese dietro commissione della dirigenza nerazzurra, probabili impegni di mercato

L’Inter continua a tessere i fili della sua fitta rete di movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita, per determinare l’organico della prossima stagione destinato alle abili mani di Simone Inzaghi.

La dirigenza nerazzurra, in particolare, avrebbe inviato il direttore sportivo Piero Ausilio in missione speciale a Londra per adempiere ad alcuni incarichi programmati. Stando a quanto carpito da ‘calciomercato.it‘, questi impegni potrebbero anche tradursi in operazioni di mercato svolte un po’ all’ombra di occhi indiscreti.

Potrebbe essere infatti l’occasione per incontrare più da vicino l’entourage di Lukaku e gli esponenti del Chelsea, con cui l’Inter è per certo in contatto. Da non escludere tuttavia anche qualche altro briefing per gli affari in uscita.