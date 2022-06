Dumfries riconoscente: “Oggi sono più forte e cerco di migliorare ancora”

Le parole dell’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, in conferenza stampa in occasione della partita dell’Olanda contro la Polonia

Denzel Dumfries è arrivato in Italia come prodotto acerbo dell’esperienza al PSV, nonostante per il club di Eindhoven fosse già uno dei migliori in organico. La prima annata con la maglia dell’Inter lo ha di certo aiutato a superare il proprio limite, e lui stesso se n’è reso conto.

“Sono cresciuto sotto il profilo tattico. Si vede che in Italia vengono decise per lo più da quell’aspetto”, ha dichiarato il calciatore nella conferenza stampa alla vigilia di Olanda-Polonia. “Ho fatto davvero molti passi avanti, questo mi ha reso più forte. Con la Nazionale devo dimostrarlo ogni giorno. Sono orgoglioso di essere qui dove sono, cerco di migliorare ancora”.

Ma parte della sua crescita non è da imputare soltanto al gioco di Inzaghi, quanto anche alle scelte del tecnico ‘Orange’ Louis Van Gaal: “Ci stiamo abituando ad un nuovo assetto, è una novità. Io in realtà l’ho già assaporato in Italia, ma lo stiamo mettendo a punto. Giorno dopo giorno appare sempre più familiare: basteranno gli ultimi ritocchi per farlo funzionare nel migliore dei modi”, ha concluso Dumfries.