Da 3 a 100 milioni di euro: l’Inter si mangia le mani

Il mercato estivo sta già muovendo i primi passi importanti, con alcune big che stanno piazzando colpi di spessore. Il Real Madrid in particolare è pronto a fare follie per un calciatore che sarebbe potuto finire all’Inter qualche anno fa

Dopo aver perso Mbappe rimasto al PSG con un rinnovo faraonico, il Real Madrid non ha perso tempo ed ha prontamente provato a cambiare passo in questa sessione di calciomercato per regalare ad Ancelotti nuovi innesti dopo le vittorie di Liga e Champions League. Il primo squillo è stato Antonio Rudiger mentre il secondo è Aurelien Tchouameni, il prescelto per il centrocampo del presente e del futuro del club madrileno.

Il fenomenale talento del Monaco è nuovo calciatore dei blancos, l’affare si è chiuso per la cifra monstre di circa 100 milioni di euro comprensivi di bonus.

Calciomercato Inter, Tchouameni pronto per andare al Real Madrid: poteva finire in nerazzurro

Un colpo stellare oltre che ufficiale per il Real Madrid, che così riesce a strapparlo a una folta concorrenza che in passato presentava anche club italiani. Oltre alla Juventus il retroscena principale riguarda l’Inter che nel 2018 aveva avuto la possibilità di acquistare Tchouameni, all’epoca militante tra le fila del Bordeaux.

In quel momento storico sarebbero bastati peraltro solamente 3 milioni di euro per acquistare il centrocampista classe 2000 che insieme a Malcolm era l’altro grande osservato speciale.

Il Bordeaux però non aveva nessuna intenzione di lasciarlo partire in prestito, viste le enormi potenzialità che a conti fatti ora al Monaco potrebbero fruttare circa 100 milioni.