Dzeko: “La stagione è finita, tutti non vedono l’ora che arrivi la pausa. Si è visto anche ieri”

Inter, l’attaccante Edin Dzeko ha commentato il pareggio della sua Nazionale con il Montenegro in Nations League

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko ha dato il suo parere sul pareggio tra la sua Bosnia- Erzegovina e il Montenegro, nella sfida valida per la terza giornata del gruppo 3 di League B della Nations League.

Queste le sue parole, riprese dall’emittente nazionale BHT1: “Dato che la stagione è finita, tutti non vedono l’ora che arrivi la pausa. Si è visto anche ieri. Tuttavia, abbiamo un’altra partita a giugno e dobbiamo stringere i denti e giocare fino alla fine. Dico sempre che se non puoi vincere, non perdere. Soprattutto di lato. Il nostro gruppo è molto complicato, tutti possono battere tutti come ha fatto vedere la Romania che ha sconfitto la Finlandia. Peccato per la nostra partita. Il gol subito dimostra che non abbiamo esperienza. In questa situazione, viene commesso un fallo a 70 metri dalla porta. Dobbiamo imparare dai nostri errori. Ora abbiamo tre giorni per prepararci alla partita contro la Finlandia. Spero che il maggior numero di tifosi possibile venga a sostenerci dal primo all’ultimo minuto. I ragazzi lo meritano e la squadra ne ha bisogno”.

In questo momento la Bosnia comanda il girone con 5 punti seguita da Finlandia e Montenegro a 4 e Romania a 3.