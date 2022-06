Operazione Bellanova: incontro a Milano con Ds Cagliari

Emergono novità in merito all’affare riguardante Bellanova e l’Inter. Nel frattempo, spunta il Ds rossoblu nella sede dei nerazzurri

Più passa il tempo e più Marotta e soci vanno verso la chiusura di qualche altro nuovo colpo. Difatti, l’intera dirigenza nerazzurra ha già in pugno diversi giocatori e ciò che intende fare ora, è proprio provare a chiudere una volta per tutte l’affare Bellanova.

Stando infatti a quanto fatto presente da ‘Sky Sport’ nella giornata di oggi, il Cagliari ha incontrato – in queste ultime ore – l’Inter in un hotel situato nel pieno centro di Milano. Il summit è terminato proprio pochi minuti fa e l’argomento del giorno riguardava – anche e soprattutto – il nome di Raoul Bellanova. Ciò che emerge inoltre, è il fatto che, all’uscita dell’albergo, il Ds rossoblu Stefano Capozucca ha preferito non fornire alcun altro dettaglio e prestando di conseguenza – come unica risposta – ulteriore silenzio.