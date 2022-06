Interlive | L’Inter vuole chiudere per Cambiaso: i dettagli

Cambiaso è nel mirino dell’Inter da diversi mesi: le cifre dell’affare col Genoa

L’Inter è tra le più attive sul calciomercato. Come dichiarato da Marotta, il club vuole fare il ‘grosso’ entro la fine di questo mese di giugno. Motivi sportivo e di bilancio nonché, per Lukaku, di Decreto Crescita. Tante le operazioni in ballo, da Skriniar a Paulo Dybala e Bremer passando per Bellanova e Asllani fino a Cambiaso da mesi nel mirino della dirigenza di viale della Liberazione.

Giorni fa l’agente del giovane terzino, Giovanni Bia, è stato in sede per dare una accelerata all’operazione. Secondo quanto raccolto da Interlive.it, l’Inter punta a chiudere presto sulla base di 3-4 milioni di euro (mesi fa i liguri chiedevano sui 10 milioni) per il cartellino del 22enne in scadenza fra un anno col Genoa. Nel mirino pure della Juventus, Cambiaso potrebbe iniziare il ritiro coi nerazzurri per essere ‘valutato’ da Inzaghi, possibile poi una sua cessione in prestito a una squadra di piccolo-medio cabotaggio della Serie A.