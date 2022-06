Lautaro e le nuovi voci di addio: annuncio ufficiale in tv

Solo pochi mesi fa Lautaro Martinez ha rinnovato con l’Inter fino a giugno 2026, con annesso aumento dello stipendio a 6 milioni più bonus

Negli ultimi giorni Lautaro Martinez è tornato alla ribalta in chiave mercato. Ai rumors sul Tottenham, che ci ha provato concretamente l’estate scorsa, si sono aggiunti quelli sul Real e i passati sull’Atletico del suo grande estimatore Simeone.

Vedremo cosa riserverà il calciomercato, è noto come all’Inter nessuno sia incedibile. Il discorso vale ovviamente anche per l’argentino, che però vuole proseguire la sua avventura in nerazzurro. Ciò è stato confermato pure dal suo agente Alejandro Camano, intercettato da ‘Sportitalia’: “Ha 4 anni di contratto ed è felice!!!!“, il messaggio del procuratore del ‘Toro’ che solo pochi mesi fa ha per l’appunto rinnovato fino a giugno 2026.