Marroccu a colloquio con Marotta e Ausilio: c’è anche lui nella sede nerazzurra

Giovanni Marroccu fa visita all’intera dirigenza nerazzurra. Il neo Ds del Verona ha da poco varcato la porta degli uffici dell’Inter

Continuano gli intensi colloqui tra Beppe Marotta e altri numerosi manager del nostro calcio. In questi ultimi minuti infatti, ad essere stato colto in pieno dalle telecamere di ‘Calciomercato.it‘, è stato lo stesso Ds Giovanni Marroccu.

Difatti, dopo aver ospitato in queste ultime ore: Stefano Antonelli, Giuseppe Bozzo e – per ultimo – Beppe Riso, Marotta e soci hanno accolto – in questi minuti – anche il neo Ds dell’Hellas Verona Giovanni Marroccu. Da qui, emerge proprio il fatto che, il dirigente gialloblù si trovasse a colloquio con l’intera dirigenza dell’Inter per poter discutere delle prestazioni sportive del giovane classe ’03 – reduce da una grande annata disputata assieme alla Primavera nerazzurra – Franco Carboni (anche lui rappresentato dallo stesso Riso).