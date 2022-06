L’Inter insidia la Juve: blitz in sede dell’agente

È iniziato l’incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del calciatore, pronto per fungere da rimpiazzo di Perisic

Dopo l’addio amaro di Ivan Perisic verso le sponde del Tottenham di Conte, l’Inter ha ben capito di non poter fare affidamento sul solo Gosens sulla fascia sinistra. Tanto più adesso che Dimarco è considerato un difensore centrale di sinistra aggiunto.

Dopo aver preso in considerazione il profilo di Andrea Cambiaso del Genoa per il quale si resta piuttosto vigili perché preso di mira da tante altre concorrenti, la dirigenza nerazzurra ha anche incontrato l’agente di Raoul Bellanova in uscita dal Cagliari. Proprio in questi minuti, tuttavia, è in corso un incontro ravvicinato presso la sede di Viale della Liberazione tra i rappresentanti nerazzurri e l’entourage di Destiny Udogie per eviscerare le condizioni di un possibile trasferimento.

Calciomercato, Udogie interessante ma costoso

Il diciannovenne di proprietà dell’Udinese è però anche desiderato dalla Juventus, oltre che il solito Tottenham. La difficoltà a cui tutti i club interessati sono andati incontro è proprio data dalle richieste non indifferenti del club friulano: il costo del cartellino si aggirerebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro.