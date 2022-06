Gosens mette in guardia Inzaghi: “Voglio essere al top. L’obiettivo resta il Mondiale”

Le parole di Robin Gosens in vista della prossima stagione. Il tedesco mette nel mirino Serie A e Mondiale

Una volta intervenuto ai microfoni di ‘RP’, Robin Gosens ha potuto esprimersi non soltanto in merito ai prossimi impegni che lo attendono con indosso la casacca nerazzurra ma persino con quelli della maglia della sua nazionale.

Tanti i punti su cui appunto l’ex esterno dell’Atalanta ha potuto soffermarsi, a partire da tutto ciò che il tedesco stesso si aspetta di poter ‘raccogliere’ durante la prossima stagione: “Il mio obiettivo è quello di riuscire a diventare il titolare dell’Inter nel mio ruolo. Il mio focus è ora interamente sulla nuova stagione. Sono felice di poter andare in vacanza dopo una stagione così difficile, allo stesso tempo però, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi per poter essere al top della forma sin dal primo giorno”. Queste le prime parole rilasciate dal classe ’94, il quale – dopo aver fatto un resoconto sulla stagione appena trascorsa assieme ai nerazzurri – ha poi così concluso; soffermandosi sulla nazionale: “Il ct Hansi Flick mi ha ribadito dell’importanza di dover mettere minuti nelle gambe anche con indosso questa casacca. In tutto ciò, mi ha anche fatto presente che è tutto nelle mie mani e che la porta resta più che aperta. Il mio sogno resta quello di poter riuscire a prendere parte al Mondiale”.