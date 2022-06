Zanetti: premiato con il ‘Country Brand Ambassador Argentina’

Inter, il vice presidente Javier Zanetti omaggiato dalla sua Argentina con l’ennesimo riconoscimento

Il vice presidente, ex giocatore e bandiera dell‘Inter Javier Zanetti, ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento. Il dirigente nerazzurro non è nuovo a ricevere dei premi anche fuori dall’ambito calcistico come in questo caso, in cui a omaggiarlo è la sua nazione di origine.

Qualche giorno fa, nell’ambito della presentazione in Italia del suo ‘Marchio Paese’ riguardante la gastronomia, la cultura e le proprie mete turistiche nel mondo in Argentina, hanno pensato bene di inserire un’onorificenza anche per l’ex calciatore. Il suo riconoscimento in questo caso si chiama: ‘Country Brand Ambassador Argentina’.

Queste le sue parole, per ringraziare per questo ennesimo importante premio, riprese da Calcio & Finanza: “È un grande orgoglio ricevere questo riconoscimento a nome del mio Paese, un Paese che mi ha visto crescere, che mi ha fatto sognare. L’importante per me è non aver mai perso la mia essenza, le radici che il mio Paese mi ha dato”.