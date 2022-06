Via Dzeko per fare spazio, suggestione clamorosa dalla Spagna

I nuovi innesti potrebbero allontanare Dzeko dalla causa nerazzurra, il suo profilo sarebbe utile in Spagna per fungere da vice

Nel giro di un paio di anni l’Inter potrebbe vedere il suo attacco stravolto ancora una volta. Dalla coppia Lukaku–Lautaro a quella Dzeko-Lautaro, si potrebbe infine passare ad un trio delle meraviglie con Lukaku-Lautaro-Dybala.

Non è fantamercato, la dirigenza nerazzurra è attivissima in queste ore per poter chiudere definitivamente le trattative che porterebbero a Milano la ‘Joya’ argentina e permetterebbero il ritorno del centravanti belga in prestito con eventuale opzione di riscatto. Il tutto ad un prezzo. Senza infatti considerare l’addio di Sanchez dato ormai per scontato per liberare quei 7 milioni di euro di ingaggio che valgono oro, l’Inter potrebbe salutare dopo appena una stagione anche Edin Dzeko.

Il bosniaco, reduce da una stagione tutto sommato positiva sotto il profilo dell’impegno e la dedizione, è stato accostato alla Juventus come alternativa a Vlahovic ma la realtà potrebbe presto essere un’altra. Una suggestione di mercato lanciata dai colleghi spagnoli di ‘Marca’ lo porterebbe addirittura in Spagna.

Calciomercato, Dzeko al Real come vice Benzema

Il profilo del centravanti nerazzurro piace al Real Madrid in funzione di sostituto di Benzema, per evitare di farsi trovare sprovvisti di qualità in caso di assenza del fuoriclasse francese. Chissà che adesso la dirigenza dei ‘Blancos’ non decida di muovere un passo in avanti, chiedendo informazioni all’Inter sulle possibilità di un trasferimento di Dzeko di grande levatura.