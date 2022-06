L’agente di Radu: “Vorrebbe restare in Italia, c’è una possibilità”

By

Le parole di Damiani Jr sull’interesse di alcune squadre italiane per il portiere in partenza dall’Inter, porte aperte anche in Francia

Al termine di quello che egli stesso ha definito essere stato un “incontro di cortesia” coi piani alti dell’Inter negli uffici della sede di Viale della Liberazione, Oscar Damiani Jr ha risposto a qualche velocissima domanda di un inviato di ‘calciomercato.it‘ inerente al futuro di Ionut Radu.

“La prossima settimana ci sarà l’incontro con la dirigenza. La Cremonese potrebbe essere una possibilità, quanto all’Udinese non so”, ha aperto Damiani. Negli ultimi giorni il portiere in uscita dall’Inter era stato accostato anche all’Empoli, ma la destinazione toscana appare ora più complicata dopo il riscatto di Vicario dal Cagliari.

Sono giunte occhiate di riguardo anche da piazze estere, ma l’agente ha puntualizzato: “Piace in Francia ma il ragazzo preferirebbe rimanere in Italia“. Da escludersi, almeno per il momento, un trasferimento all’estero.

Calciomercato, non solo Radu: da stabilire la posizione di Agoumé

L’agente Damiani ha infine concluso rilasciando un piccolo indizio sul giovane Agoumé, di rientro dal prestito al Brest: “Settimana prossima arriverà il suo agente”. Dunque è molto probabile che anche il francese possa lasciare a titolo definitivo l’ambiente nerazzurro.