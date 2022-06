Sanchez-Inter ai titoli di coda: “Ha sempre desiderato poter tornare lì un giorno”

Sanchez e l’Inter sono pronti a dirsi addio. Il cileno è pronto per una nuova avventura e spinge ora per un suo ritorno tra le grandi d’Europa

Più passano i giorni e puntualmente il futuro di Alexis Sanchez è sempre più lontano dall’Inter, a tal punto che ora il cileno starebbe pensando alla sua destinazione più gradita. Nel frattempo, a dare maggiori dettagli in merito ad una nuova trattativa riguardante l’ex Arsenal ed un altro club europeo, ci ha pensato proprio un caro amico del ‘Niño Maravilla’.

E’ una storia da considerarsi ormai più che conclusa quella tra Alexis Sanchez e l’Inter, a tal punto che – stando anche a detta di alcuni contatti parecchio vicini al cileno – il ‘Niño Maravilla’ starebbe insistendo ora per un’ipotesi più che lontana da Milano. Questa volta infatti, dopo essere intervenuto ai microfoni di ‘La Tercera’, ci ha pensato direttamente in prima persona un caro e vecchio amico del classe ’88 a prendere in mano la situazione, il quale, ha da subito fatto presente: “Per quanto mi riguarda, so che Alexis ha tanti amici a Barcellona. D’altronde, ha anche una casa che frequenta regolarmente ogni qualvolta i suoi impegni glielo consentono”. Sono state queste le prime dichiarazioni rilasciate da un vecchio compagno di avventure del cileno, il quale, senza fare troppi giri di parole, ha poi così concluso: “A dirla tutta, Sanchez è anche disposto a fare un sacrificio economico e finanziario pur di poter tornare nuovamente al Barcellona. Al momento, però, i ‘catalani’ non hanno fatto alcun passo verso il cileno. Credo che si resti quindi in attesa del suo definitivo addio dall’Inter“.