Il budget non è ancora finito: spesa pazza per Barella

Il Liverpool, dopo la doppia delusione Champions-Premier del finale di stagione, ora fa sul serio e punta a potenziare ulteriormente la squadra di Klopp. Nunez ma non solo

Al netto di un campionato non vinto solo per una rimonta pazzesca del Manchester City nel corso dell’ultima giornata e di una Champions League persa di misura in finale contro il Real Madrid, l’annata del Liverpool è stata straordinario, considerando anche le due vittorie nelle coppe nazionali. I ‘Reds’ si sono fatti sfuggire quindi i trofei più importanti, ma sono stati bravissimi ad arrivare fino in fondo alla stagione con la possibilità di vincere ben 4 titoli, offrendo peraltro un grande calcio sotto i dettami di Klopp.

Il progetto Liverpool è avviato, collaudato e sempre molto ambizioso e dopo l’affare Darwin Nunez dal Benfica, il club inglese avrebbe ancora un alto budget da spendere e potrebbe per questo anche bussare in casa Inter, dove c’è Nicolò Barella, centrocampista molto stimato dallo stesso Jurgen Klopp.

Calciomercato Inter, Liverpool scatenato dopo Nunez: Barella nel mirino di Klopp

Il Liverpool dunque è scatenato e avrebbe a disposizione un budget di 200 milioni di euro da poter investire sul mercato. Dopo Nunez altri sono colpi in agenda dei ‘Reds’ che hanno tutte le intenzioni di migliorare la squadra per puntare ancora una volta ai massimi obiettivi.

In questo senso occhio allo stesso Barella dell’Inter, centrocampista stimatissimo da Klopp che in alcune circostanze ha anche elogiato. Per il mediano nerazzurro classe 1997 la richiesta minima dell’Inter è di non meno di 80/90 milioni di euro.