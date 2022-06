Ancelotti lo ricicla: scambio a centrocampo con l’Inter

Ottima stagione d’esordio con l’Inter per Hakan Calhanoglu che si è rivelato un ottimo affare a costo zero. Intanto anche dalla Spagna possono farci un pensierino

46 presenze stagionali tra coppe e campionato con ben 8 gol e 13 assist per Hakan Calhanoglu nella sua stagione d’esordio all’Inter dopo svariati anni al Milan. Il centrocampista turco reinventato mezzala a tre con Inzaghi ha avuto un impatto enorme sull’annata dei nerazzurri rivelandosi un acquisto azzeccatissimo nel rapporto qualità prezzo. Giunto a parametro zero dai rivali rossoneri, Calhanoglu all’età di 28 anni sembra aver raggiunto la propria maturità calcistica definitiva tanto da poter anche attirare su di se le mire di club esteri già per questa estate.

Nello specifico, oltre che in Premier, le prestazioni di Calhanoglu potrebbero far gola in Spagna ed in particolare al Real Madrid di un altro ex milanista come Carlo Ancelotti.

Calciomercato Inter, Calhanoglu nel mirino del Real Madrid: anche Ceballos nell’affare

Il Real Madrid vive un momento di cambiamento anche generazionale dopo l’ennesima vittoria della Champions League. Sono tanti i calciatori con le valige in mano: da Bale a Isco passando per Marcelo e fino ad arrivare anche a Jovic e Dani Ceballos. Proprio centrocampista spagnolo potrebbe divenire chiave interessante.

Il Real Madrid infatti con Ancelotti può guardare in Serie A ad un centrocampista di qualità ed inserimento. Idea Calhanoglu in scambio alla pari con Ceballos per evitare di doverlo ‘regalare’ a qualche altra squadra spagnola come ad esempio il Real Betis visto il contratto in scadenza 2023. Lo spagnolo già accostato in passato può anche piacere all’Inter e si integrerebbe bene tatticamente ma la società nerazzurra non può valutare alla pari il turco vista la differenza di contratti. Il Madrid dal canto sui punterebbe Calhanoglu anche per non perdere a basso costo Ceballos.