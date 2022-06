Zanetti: accoglienza fantastica durante un evento in Abruzzo per il dirigente nerazzurro

Inter, Javier Zanetti ospite di un evento in Abruzzo non si sbilancia si possibili acquisti ma promette una squadra molto competitiva

La bandiera nerazzurra, oltre che ex giocatore e vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, è stato l’ospite d’onore di un avvenimento che ha riguardato il mondo Inter. Il dirigente è stato presente ieri a Celano in provincia di L’Aquila in Abruzzo, per la cerimonia di inaugurazione del campo estivo della ‘Fenice Academy’. L’ex calciatore, ha postato sul suo profilo Instagram tante foto che hanno dimostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, lo smisurato affetto che i tifosi della ‘Beneamata’ riservano sempre nei suoi confronti, con l’immancabile coro: “C’è solo un capitano“. I supporter della squadra milanese presenti all’evento, non hanno nemmeno lesinato domande sul mercato e in special modo sull’arrivo dell’ex juventino Paulo Dybala, che sembra ormai essere imminente. Zanetti però ha preferito rimanere sul vago, ma ha confermato che anche nella prossima stagione l’allenatore Simone Inzaghi, avrà a disposizione una squadra molto competitiva per poter ambire a raggiungere i traguardi che una squadra come l‘Inter merita.