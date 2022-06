Salta il centrocampista: il piano B è la ‘follia’ Brozovic

In Europa tra le big con voglia di rilancio c’è il Manchester United di ten Hag che vorrebbe de Jong a centrocampo. Affare incerto: se salta occhio a Brozovic

L’Inter nei mesi scorsi ha fatto il grande passo andando a blindare con un rinnovo milionario Marcelo Brozovic, tassello fondamentale e a dir poco insostituibile del centrocampo di Simone Inzaghi, che proprio quando è mancato ha incontrato difficoltà enormi nel sostituirlo. Un prolungamento che evidentemente dovrebbe contribuire a tenere alla larga qualunque tentativo di provare a stuzzicarlo in questa finestra estiva di calciomercato, ma occhio a ciò che potrebbe accadere in Premier.

In Inghilterra la grande delusa della stagione è il Manchester United che ora si affida a ten Hag e che rinnoverà la squadra attraverso il calciomercato estivo. In particolare occhio al centrocampo dove al posto di Pogba il preferito è sempre Frenkie de Jong del Barcellona, grande pupillo del nuovo tecnico dei Red Devils.

Calciomercato Inter, reazione a catena a centrocampo: Brozovic idea folle per lo United

Dopo la vittoria della sua nazionale contro il Galles, de Jong ha però ammesso: “Fa sempre piacere quando club importanti mostrano interesse per te, però io sono nel miglior club del mondo al momento. Mi sento bene al Barcellona, non ho grosse novità”. Da un lato ammette il piacere per le lusinghe ma dall’altro sottolinea come sia già nel ‘miglior’ club al mondo, ovvero il Barcellona.

De Jong quindi per ora chiude almeno di facciata allo United. Se saltasse l’olandese a ten Hag servirebbe ugualmente un regista di livello assoluto. In questo senso non va esclusa l’idea Brozovic in alternativa che però ha rinnovato fino al 2026 a cifre importanti e per il quale l’Inter sparerebbe altissimo. Il contratto lo ‘protegge’ da occhi indiscreti ma bisogna restare vigili.