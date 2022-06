Più di 50 milioni per il doppio colpo: nel mirino due titolari dell’Inter

Il capitolo cessioni continua a tenere banco in casa Inter con i nomi di alcuni titolari che circolano a rotazione in ottica addio. L’olandese Erik ten Hag potrebbe pensare addirittura ad un doppio colpo

L‘Inter continua ad essere attivissima ed impegnatissima su diversi fronti, non solo in entrata. È infatti cosa nota che la società di Suning debba andare a piazzare una cessione importante incamerando determinate cifre per creare un utile economico per rimettere a posto i conti anche quest’anno. Qualcosa di simile, seppur in tono minore, a ciò che accadde un anno fa quando andarono via Hakimi e Lukaku. Il belga peraltro potrebbe anche tornare, mentre tra i titolari dell’Inter c’è qualcuno che potrebbe salutare.

Negli ultimi giorni si è discusso tanto di Milan Skriniar e dell’interessamento del PSG, ma in realtà sono diversi i big nerazzurri appetibili sul mercato. In questo quadro si collocano anche gli olandesi Stefan de Vrij, e soprattutto Denzel Dumfries, che ha saputo sopperire alla grande all’addio di Hakimi.

Calciomercato Inter, ten Hag e lo United olandese: doppia idea de Vrij con Dumfries

In ottica cessioni infatti il Manchester United potrebbe approfittare della situazione di casa Inter. I ‘Red Devils’ hanno cambiato ancora una volta registro affidandosi all’olandese Erik ten Hag per un nuovissimo progetto tecnico. A tal proposito un esterno destro e un difensore centrale potrebbero fare comodissimo all’ex Ajax che potrebbe mettere nel mirino entrambi i connazionali insieme.

Già entrambi accostati alla compagine inglese, ma in questo caso lo United potrebbe fare anche un pacchetto unico, provando a mettere sul piatto per Dumfries e de Vrij circa 55 milioni di euro complessivi.