Cambiaso: il giocatore ha posto una condizione per l’ipotesi prestito

Inter, Ausilio e Sartori direttori sportivi del club meneghino e del Bologna si sono incontrati per parlare del terzino del Genoa

Il Bologna sembra molto interessato al giocatore del Genoa Andrea Cambiaso, sul quale pare essere forte anche l’interessamento dell’Inter. I direttori sportivi del club felsineo e di quello nerazzurro Sartori e Ausilio, avrebbero già avuto modo di parlare di questa situazione. Come ha spiegato il Corriere dello Sport, il calciatore ha posto determinate condizioni per lasciare il Genoa e la sua priorità è quella di essere acquistato da una big della nostra serie A. Una volta che questa situazione si sia concretizzata, sarebbe anche disposto ad andare in un’altra squadra in prestito e quindi accetterebbe di buon grado anche il Bologna. La squadra emiliana è molto interessata al giovane calciatore anche per la sua duttilità, visto che può giocare con un buon rendimento su entrambe le fasce come ha dimostrato nella scorsa stagione con la formazione ligure, risultando uno dei migliori nonostante la retrocessione dei rosso-blu. Il calciatore, come ha spiegato il quotidiano sportivo, non ha posto il limite di un solo anno in prestito, ma sarebbe disponibile anche a fare due anni nella squadra di Sinisa Mihajlovic.