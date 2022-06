Esposito: i due fratelli della cantera nerazzurra potrebbero giocare insieme in serie A

Inter, i fratelli Esposito potrebbero giocare la prossima stagione insieme nella Salernitana che sembra interessata a prenderli

I fratelli Sebastiano e Salvatore Esposito, potrebbero giocare insieme in serie A nella prossima stagione. Inoltre, visto che la squadra interessata ai due giovani calciatori nerazzurri è la Salernitana, avrebbero anche la possibilità di tornare nella loro terra natia essendo loro originari di Castellamare di Stabia. Come ha spiegato il sito ufficiale della Salernitana, è forte l’interessamento sull’attaccante che lo scorso anno ha disputato il campionato svizzero con il Basilea, oltre ad aver esordito anche in Uefa Conference League, dopo averlo fatto in Champions League con l’Inter. Con la formazione elvetica il giovane calciatore ha raggiunto 34 presenze tra campionato e coppe, segnando 7 reti. Nonostante un rendimento un pochino altalenante e qualche uscita fuori luogo, il club campano sembra abbastanza deciso a prendere il giocatore. Inoltre la dirigenza sta seguendo anche il fratello Salvatore, che ha disputato il suo secondo campionato di serie B con la Spal, con uno score di 69 presenze e 8 reti totali di cui 36 e 3 reti nella scorsa stagione.