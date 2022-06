Dybala oltre a Lukaku: nuovo incontro con Antun, l’Inter vuole chiudere

Dopo Lukaku, l’Inter intende mettere le mani anche su Paulo Dybala che da oltre due mesi ha detto sì al trasferimento in nerazzurro

Lukaku più Dybala, o viceversa. Al di là delle dichiarazioni di Marotta, l’operazione ritorno del centravanti belga è stata apparecchiata: col Chelsea accordo sui 10 milioni più bonus per il prestito oneroso del classe ’93 di Anversa.

Per Dybala manca invece l’intesa definitiva, specie con Jorge Antun, ma la chiusura dell’operazione non è per nulla in discussione. L’agente dell’argentino avrà un nuovo vertice con la dirigenza interista probabilmente nella giornata di mercoledì 22 giugno. Marotta e soci vogliono arrivare alla fatidica fumata bianca dopo mesi di colloqui e trattative. Il 28enne di Laguna Larga, ‘scaricato’ dalla Juventus e ora libero di firmare con un altro club a costo zero, ha detto sì all’Inter dallo scorso aprile.

L’accordo definitivo si può trovare sui 6 milioni di euro netti per i prossimi quattro anni più bonus. L’arrivo di Dybala-Lukaku avrà come conseguenza l’addio di Dzeko o Correa – al momento favorito il bosniaco – oltre naturalmente a quello di Sanchez.