Interlive | Lukaku torna all’Inter: i dettagli dell’operazione

Lukaku rivestirà la maglia nerazzurra appena dieci mesi dopo il suo trasferimento al Chelsea. Possibile riscatto nel 2024

Lukaku torna all’Inter. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, col Chelsea è stata raggiunta un’intesa per il prestito oneroso sui 7 milioni di sterline, circa 10 milioni di euro più bonus legati alla qualificazione in Champions, alla vittoria dello Scudetto e al rendimento dello stesso centravanti belga. Il tutto per un totale di 12-13 milioni, in linea a quanto già scritto lo scorso 15 giugno.

Lukaku guadagnerà circa 7,5-8 milioni netti, con il club nerazzurro che potrà usufruire del famoso Decreto Crescita andando a risparmiare un bel po’ di soldi fronte lordo. Il belga voleva a tutti i costi far ritorno a Milano dopo una stagione disastrosa e la rottura insanabile con Tuchel. Obiettivo raggiunto e grande operazione da parte di Marotta e soci. Il prestito potrebbe poi essere rinnovato di un altro anno, fissando un diritto di riscatto a giugno 2024.