Dzeko e l’addio all’Inter con Lukaku-Dybala: ecco come

Il centravanti bosniaco è in pole per l’addio all’Inter per fare spazio alla coppia Lukaku-Dybala in arrivo

Edin Dzeko è stato l’uomo aggiunto dell’Inter nel corso della stagione sportiva appena conclusa. Non si è messo in mostra tanto per le reti segnate quanto per il contributo fornito alla causa, a partire dal recupero di palloni essenziali in fase di non possesso per finire al supporto in avanti al bomber Lautaro.

L’argentino resta centrale nel progetto nerazzurro, così come potrebbe esserlo anche il connazionale Correa nonostante l’arrivo di Lukaku dietro prestito oneroso e Dybala a parametro zero. A rigor di logica, oltre all’addio necessario di Sanchez per alleggerire il monte ingaggi, dovrebbe essere proprio Dzeko il prossimo a fare le valigie dopo appena un anno.

In caso di permanenza, infatti, il centravanti bosniaco non soltanto avrebbe pochissimo spazio a disposizione ma peserebbe comunque nel mantenimento del costo dell’ingaggio, fermo a 5,5 milioni di euro. Pertanto la dirigenza nerazzurra è al lavoro su quella che potrebbe risultare una rescissione consensuale del contratto con relativa buonuscita.