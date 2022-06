Ritorno Lukaku: la ‘reazione’ di Inzaghi dopo il summit in sede

La reazione fatta trapelare dal volto di Inzaghi in seguito all’incontro andato in scena questo pomeriggio nella sede dell’Inter

Durante questo pomeriggio, è infatti andato in scena l’incontro tra l’intera dirigenza dell’Inter e Simone Inzaghi. Entrambe le parti si sono sedute a tavolino per poter discutere non soltanto in merito ad alcune trattative ma anche per poter parlare a proposito del rinnovo di contratto del tecnico piacentino.

Dopo quasi tre ore e mezzo di colloquio, Simone Inzaghi ha infatti abbandonato – in questi ultimi minuti – la sede dell’Inter. Ma non è finita qui, in quanto, dopo essere stato intercettato da alcuni presenti, il tecnico piacentino ha dovuto far fronte ad alcune domande che gli sono state poste in merito all’affare Lukaku. Da qui, l’ormai ex allenatore della Lazio, ha prontamente risposto con un chiaro sorriso di circostanza. Attesi nuovi e possibili sviluppi in merito a tante altre trattative.