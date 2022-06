L’Inter chiude per Bellanova: sì del Cagliari al prestito con diritto

By

L’Inter ha aumentato la propria offerta trovando il consenso del Cagliari per la chiusura dell’accordo in prestito

Grande operatività ed efficienza sul mercato per l’Inter in queste intense giornate estive. La dirigenza nerazzurra capeggiata da Marotta ha chiuso un buon colpo che varrà come alternativa alla fascia destra negli schemi di Inzaghi.

Si tratta del giovane Raoul Bellanova, in arrivo dal Cagliari dietro formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. I nerazzurri hanno dovuto alzare l’offerta a 10 milioni di euro dagli 8 precedenti per poter trovare il consenso del club sardo che invece avrebbe preferito un trasferimento a titolo definitivo. A buon fine dunque una trattativa che porta anche respiro alle casse in vista degli investimenti futuri di questa sessione di mercato.