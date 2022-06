La verità su Dybala. E nel frattempo prende quota Dzeko-Juve

Tutto quello che c’è da sapere in merito all’affare Dybala-Inter e cosa filtra ora in casa nerazzurra a proposito della trattativa tra Dzeko e la Juve

E’ tempo di trattative in casa nerazzurra e non solo. Difatti, nonostante la finestra di calciomercato estiva non sia ancora iniziata ufficialmente del tutto, si percepisce da numerose circostanze che questa sarà un’estate bollente. Restano ancora molteplici le trattative in ballo ed ora emergono nuovi dettagli in merito all’affare tra Dybala e l’Inter.

Dopo aver praticamente – ormai – bloccato del tutto Romelu Lukaku, l’Inter prova ora a chiudere quanto prima possibile per tutte le altre operazioni. Difatti – nel mentre Paulo Dybala resta solamente in stand-by – gli stessi nerazzurri sono già a lavoro per poter lavorare a titolo definitivo alle partenze di Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. E’ soltanto questione di tempo dunque per poter vedere una volta per tutte ‘La Joya’ in nerazzurro. In tutto ciò quindi, Marotta e soci continuano a lavorare non soltanto alla risoluzione di contratto riguardante il cileno ma anche all’operazione Dzeko (il quale viaggia dritto anche lui verso la buonuscita da 5,5 milioni poichè in scadenza tra un anno). Ma non è finita qui, in quanto il bosniaco è finito anche lui sul taccuino di diverse big europee. In tal senso, occhio dunque al Valencia di Rino Gattuso ma anche e soprattutto alla Juventus.

Calciomercato Inter, la Juventus mette nel mirino Dzeko: Allegri lo vuole come vice Vlahovic

Ora come ora, Allegri chiede a gran voce un centravanti d’esperienza come vice Vlahovic alla Juventus. Preso atto del fatto che il tecnico livornese ha un debole per l’ex Roma – e che quindi il bosniaco resta dunque un suo attuale pallino – un altro punto a favore sul quale la ‘Vecchia Signora’ potrebbe spingere, resta indubbiamente quello dell’agente del calciatore Alessandro Lucci. Il noto procuratore – oltre ad essere l’intermediario di Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado e appunto Edin Dzeko – vanta dal canto proprio ottimi rapporti con la Juventus e così facendo, potrebbe dunque arrivare a trovare la quadra su un contratto di uno/due anni con tanto di opzione per il rinnovo automatico; arrivando a spalmare l’ingaggio attuale. L’ipotesi più probabile – al momento – resta quello che i bianconeri arriverebbero a prenderlo a zero dopo la risoluzione di contratto con l’Inter.