Zhang ‘rompe’ l’accordo col Chelsea: ma per Lukaku si chiude

L’Inter conta di chiudere l’operazione Lukaku entro questa settimana

L’accordo tra la dirigenza dell’Inter e il Chelsea per il prestito oneroso di Lukaku a 10 milioni più bonus era stato trovato, ma Steven Zhang anziché dare il via libera definitivo ha preso tempo e chiesto ai suoi dirigenti di andare al ribasso. Ora dalla società filtra l’intenzione di non superare la soglia dei 10 milioni bonus inclusi per il ritorno del belga.

L’offerta dell’Inter sarebbe di 7 milioni di euro più un paio di bonus, adesso si attende la risposta dei ‘Blues’ che appunto non volevano scendere sotto i 10. Staremo a vedere, attese novità in queste ore. Zhang ha ‘rotto’ l’accordo, ma l’operazione Lukaku si farà. I nerazzurri voglono e contano di chiuderla entro questa settimana, anche perché la scadenza del 30 giugno – termine ultimo per poter usufruire del Decreto Crescita – è alle porte. Dopo Lukaku, Marotta e soci sbrigheranno la pratica Dybala il cui arrivo è connesso all’uscita di Dzeko o Correa (più probabile quello del bosniaco) oltre a quella di Sanchez.