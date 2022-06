Tutto confermato: domani le visite mediche

By

Il fantasista terrà le visite mediche di routine prima di essere ufficializzato dall’Inter, sarà l’ennesima avventura in una big europea

Dopo l’addio alla Roma di cui è stato protagonista indiscusso nel corso delle ultime stagioni, Henrihk Mhkitaryan non ha certo bisogno di tante presentazioni. Un profilo di rilievo in ogni squadra per cui ha avuto l’onore e l’onere di poter giocare.

Ed ora è prontissimo alla sua nuova avventura con la maglia nerazzurra dell’Inter, alla ricerca di uno spazio da titolare in contesa con l’altro grande fantasista che potrebbe aggiungersi alla lunga lista di talenti di Simone Inzaghi: Paulo Dybala. L’armeno è atteso domani a Milano per svolgere le visite mediche di routine prima di essere ufficializzato dall’Inter con una nota sul proprio sito web.

Si chiuderà con una firma per i prossimi due anni, con la consapevolezza di poter costruire insieme un rapporto lavorativo costellato di successi non soltanto in Italia ma anche nella brillante cornice europea della Champions League.