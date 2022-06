Tra annuncio e notizia: Esposito verso un’altra esperienza all’estero

Esposito esce allo scoperto e dice la sua in merito al proprio futuro. Il baby talento viaggia ora in direzione estero

Dopo essere intervenuto in diretta a ‘Calciomercato.it‘, nel corso della ‘CMIT TV‘, Sebastiano Esposito ha deciso di esporsi una volta per tutte, dicendo la propria in merito al suo futuro e non solo. L’ormai ex Basilea ha potuto dunque soffermarsi sia sull’Inter che su molto altro.

Tanti i temi affrontati dal classe ’02 nel corso di questa sua lunga intervista, il quale, dopo aver fatto tutta una serie di premesse, ha potuto dunque esprimersi in merito al proprio futuro: “Vorrei tanto poter parlare in maniera diversa ma non posso. Noi italiani siamo fatti così e purtroppo, essendo che ognuno di noi è legato alla nostra terra, preferiamo tanto restare in A o in B, piuttosto che andare a giocare all’estero. Si dicono tante cose qui in Italia ma alla fine di parole ce ne sono tante e di fatti ben pochi”. Sono state proprio queste le prime dichiarazioni rilasciate da Sebastiano Esposito. L’ex Basilea, dopo essersi dunque soffermato in merito all’intero movimento del calcio italiano ha da lì poi così concluso: “Alla fine, in tutto ciò, io ho il coraggio di andare all’estero e penso dunque che il campionato migliore sia quello inglese, ed è proprio lì che si gioca. Qui da noi ti lanciano ma non si può sbagliare”. Per lui intanto, si fa sempre più fattibile un suo possibile prestito all’Anderlecht ma c’è anche l’Empoli sullo sfondo.