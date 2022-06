E’ arrivato il sì del calciatore: oggi incontro e firma

By

L’Inter ha chiuso l’affare in uscita dopo alcuni giorni di trattative. In giornata ci sarà la firma

L’operazione è chiusa. Stando a ‘Sky Sport’ oggi il calciatore arriverà in città per firmare il contratto che lo legherà al club per una stagione.

Stiamo parlando di Andrei Radu, il quale ha detto sì al trasferimento in prestito alla Cremonese. Sul portiere rumeno c’erano e ci sono diverse società, soprattutto francesi come il Reims ma la voglia di rimanere in Serie A ha prevalso.

Secondo l’emittente satellitare oggi Radu sarà a Cremona per sigillare il matrimonio con la squadra fresca di promozione in massima serie. Radu cercherà di riscattare una stagione amara, con il grave errore di Bologna che ha inciso non poco nella perdita dello Scudetto.