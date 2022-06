Nel futuro di Vidal c’è ancora una volta l’Inter: ma di Miami

C’è ancora una volta l’Inter nel destino di Arturo Vidal. Contatti in corso tra il cileno e il club di Miami

Reduce dall’aver disputato la sua seconda stagione in nerazzurro, Arturo Vidal e l’Inter sono ormai arrivati di fronte ad un bivio, al punto che, durante questa sessione di calciomercato estiva, il cileno, farà senz’alcun ombra di dubbio le valigie e si recherà dritto verso una nuova destinazione.

Nonostante quindi le 41 presenze stagionali – condite tra l’altro da 2 gol e 4 assist – l’annata vissuta dal cileno (così come quella precedente) è stata tutt’altro che entusiasmante e dunque, preso anche atto dell’età avanzata, la dirigenza dell’Inter e il calciatore, sono da tempo a colloquio per far sì che Arturo Vidal ottenga quanto prima la propria buonuscita. Nel frattempo però – oltre alle possibili voci di mercato che lo vedevano vicinissimo al Flamengo – sarebbero spuntati alcuni rumors riguardanti l’Inter Miami. Stando infatti a quanto riportato da ‘AS’, il club statunitense, durante un evento di beneficienza organizzato da Ronaldinho e Roberto Carlos – al quale era inoltre presente anche il classe ’87 – avrebbe tentato una sorta di approccio con l’ex Bayern Monaco. Ora dunque, si vocifera di una possibile offerta intorno ai 4 milioni di dollari a stagione (circa 3,8 milioni di euro). Da qui, la seguente cifra non avrebbe minimamente soddisfatto il giocatore, il quale è desideroso di ottenere un’offerta che si avvicini perlomeno ai 5,5 milioni percepiti attualmente da Gonzalo Higuain.