Lautaro e la firma con l’Atletico prima dell’Inter: spuntano le foto

Lautaro Martinez e quel retroscena che lo vedeva già legato all’Atletico Madrid. Da lì in poi il dietrofront. L’accaduto

Bisogna ritornare a ben quattro anni fa per poter rivedere per la prima volta Lautaro Martinez con indosso la maglia dell’Inter. Difatti, era il 4 luglio 2018 quando il ‘Toro’ ha deciso di accasarsi definitivamente ai nerazzurri, eppure, a distanza di anni, spunta un particolare retroscena che lo vedeva praticamente vicinissimo all’Atletico Madrid.

Da lì in poi: il resto è storia. Non a caso – durante il trascorso di tutti questi anni – Lautaro Martinez ha fatto vedere solo cose belle a Milano. Ben 74 gol e 24 assist messi al servizio dei propri compagni durante questi ultimi quattro anni; eppure, nonostante questo, non è che l’approdo del ‘Toro’ in nerazzurro fosse così scontato, in quanto, il classe ’97 avesse praticamente detto ‘si’ all’Atletico Madrid. Stando infatti a qualche testimonianza lasciata da ‘El Mundo Deportivo’, la seguente testata giornalistica spagnola – tramite degli scatti online – ha reso pubbliche alcune foto che ritraggono l’attuale centravanti de ‘La Albiceleste’ nel mentre siglava il suo contratto coi ‘Colchoneros’ (quando era ancora al Racing Club). Parliamo dell’ormai lontano 2017 e da lì in poi quindi – dopo aver tra l’altro svolto in passato le visite mediche con il club attualmente guidato da Diego Simeone – la volontà del ‘Toro’, non è stata altro che quella di voler sposare definitivamente il progetto nerazzurro.

🚨📸 Exclusive photos from @mundodeportivo, on the day in 2017 that Lautaro Martínez signed contract with Atlético de Madrid. He even passed the medicals and his agent even admitted that deal was “99%” done, but then Inter appeared and Lautaro chose Inter ⚫️🔵 pic.twitter.com/Qyquf2w5WA

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 27, 2022